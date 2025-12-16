В Донецкой области задержали коллаборационистку, которая получила 'должность' от оккупантов: какое наказание ей грозит

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали коллаборационистку. Женщина возглавляла "пресс-центр" оккупационного "центра занятости ДНР" и готовила материалы для российских СМИ и организовывала массово-агитационные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Известно, что задержанной оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала сотрудничать с российскими захватчиками.

Подробности дела

В начале полномасштабного российского вторжения оккупанты назначили задержанную на руководящую "должность" в так называемом "медийном секторе центра занятости ДНР".

Работая на этой должности коллаборационистка готовила тексты выступлений для местных чиновников и их кураторов из страны-агрессора. Кроме того, задержанная создавала материалы для оккупационных СМИ и организовывала пророссийские массово-агитационные мероприятия в Донецке.

Она также регулярно выступала в эфирах местных телеканалов и призывала жителей вступать в псевдоучреждения РФ.

Коллаборационистку задержали в Дружковке, куда та приехала с оккупированных территорий, чтобы навестить родственников. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

