СБУ предотвратила убийство украинского воина, которого ФСБ хотела подорвать на подставном 'свидании'. Фото

В Чернигове агент ФСБ РФ готовил теракт. Злоумышленник получил задание подорвать военнослужащего Сил обороны Украины, назначив ему подставное "свидание" от имени вымышленной девушки.

Служба безопасности Украины предотвратила убийство. По результатам действий на опережение в городе разоблачен вражеский агент, который помогал захватчикам, сообщается на сайте ведомства.

Что известно о подготовке преступления

Как установило расследование, фигурант должен был изготовить взрывчатку и заложить эту самодельную бомбу вблизи многоквартирного дома, куда должен был прибыть боец Вооруженных сил Украины.

Чтобы заманить туда защитника, ФСБ РФ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки. Россияне общались с воином, выдавая себя за эту вымышленную личность, и пригласили "на свидание".

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали взрывчатку и спасли военного.

Подготовкой теракта занимался 35-летний местный дезертир. В поле зрения противника он попал, когда искал в Telegram-каналах легких денег.

После вербовки агент по инструкции куратора должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), снарядив его мобильным телефоном для дистанционной активации.

Также злоумышленник спрятал во дворе многоэтажки миникамеру с удаленным доступом, чтобы кураторы могли наблюдать за прибытием украинского воина и в нужный момент активировать СВУ.

Во время обысков у дезертира изъяты спрятанные в рюкзак компоненты для изготовления взрывчатки и смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 декабря в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще четверо получили ранения. Этот инцидент расследуют как теракт.

