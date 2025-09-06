В Чернигове оккупанты сбросили с БпЛА фальшивые деньги с призывом наводить огонь на ВСУ. Фото
Российские оккупационные войска сбросили с беспилотника агитационные листовки, призывая "зарабатывать" на сливе информации о Силах обороны Украины. Такие бумажки, похожие на купюры, заметили в Чернигове.
Инцидент подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области. В ведомстве напомнили, что за помощь государству-агрессору предусмотрена уголовная ответственность.
Как россияне пытались склонить украинцев к сотрудничеству
Утром 6 сентября в одном из микрорайонов Чернигова местные жители обнаружили российские листовки в виде 100-гривневых купюр и вызвали полицию.
Сверху на этих бумажках оккупанты поместили надпись: "Поделись координатами и помогай наводить огонь, получишь настоящие".
Как отметили правоохранители, агитки над Черниговом сбросил дрон ВС РФ. Таким образом враг пытался найти местных жителей, готовых предать Украину и помочь России проводить обстрелы региона.
"На место события выехала следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Сведения о событии зарегистрированы, решается вопрос о правовой квалификации", – проинформировала пресс-служба.
Полицейские напомнили гражданам об уголовной ответственности за распространение информации о расположении и движении ВСУ.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове агентку российской ФСБ, которая координировала вражеские удары по северным регионам нашей страны. 39-летней предательнице грозит пожизненное заключение.
– Относительно еще одного помощника оккупантов – 44-летнего жителя Чернигова – суд уже вынес приговор. Мужчина проведет 15 лет за решеткой (с конфискацией всего имущества) за государственную измену.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!