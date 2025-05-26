Шпионил за эшелонами ВСУ на севере Украины: жителя Чернигова бросили за решетку за государственную измену. Фото

В понедельник, 26 мая, стало известно о том, что еще один украинский гражданин сдавал россиянам места размещения Сил обороны. Житель Чернигова приговорен к 15 годам за решеткой с конфискацией всего имущества.

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Об этом сообщили в СБУ. Как добавили в Офисе генпрокурора, 44-летний мужчина обвиняется в "Государственной измене, совершенной в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Прокурор доказал, что в конце февраля 2024 года сотрудники спецслужбы государства-агрессора завербовали черниговца во время общения в мессенджере Telegram.

"Во исполнение поставленных задач мужчина проводил разведку и собирал сведения о перемещении, места дислокации Вооруженных Сил Украины на территории города Чернигов и Черниговской области. Также он информировал врага о расположении объектов военно-промышленного комплекса Украины, добавляя соответствующие снимки экрана мобильного телефона", - говорится в сообщении ОГПУ.

Собранные данные осужденный присылал через мессенджер Telegram вместе с пометками на скриншотах Google Maps.

По данным СБУ, осужденным является 45-летний работник местного филиала "Укрзализныци", который шпионил за эшелонами Сил обороны.

"По материалам дела, предатель использовал рабочее место на железнодорожной станции, чтобы скрыто фиксировать прохождение и транзитные остановки подвижного состава ВСУ. Больше всего врага интересовали грузовые поезда, транспортирующие на фронт бронетехнику, артиллерийские системы и боеприпасы", - рассказали правоохранители.

Агент передавал куратору собранные данные в виде координат движения и остановок эшелонов, а также фотоснимки объектов.

После разоблачения "крота" сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали. Одновременно были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами работы на врага.

23 мая стало известно о том, что в Украине разоблачили курсанта ведущего военного института, который оказался агентом спецслужбы страны-агрессора РФ. По поручению врага предатель собирался скорректировать российский ракетный удар по объектам заведения, где проходил обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на 15 лет отправили за решетку агента ФСБ, которая шпионила за украинской противовоздушной обороной в Донецкой области, в частности сдавала врагу позиции ВСУ на передовой. Это 36-летняя жительница Доброполья, которая ранее находилась в розыске за мошенничество и кражи, летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область и "залегла на дно", надеясь избежать наказания.

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