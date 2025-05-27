В Черкассах группа мужчин напала на сотрудников ТЦК: полиция начала уголовное производство. Видео
В Черкассах группа людей совершила нападение на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" и ищут участников нападения.
Инцидент произошел 26 мая на улице Рождественская во время проверки военно-учетных документов местных жителей. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
По данным полиции, во время плановой проверки военно-учетных данных местные мужчины спровоцировали конфликт с представителями ТЦК. В результате возникла стычка, а очевидцы зафиксировали на видео происшествие.
"Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личности участников столкновения, а также свидетелей и очевидцев.
Черкасское районное управление полиции по факту конфликта начало уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
На опубликованном в сети видео видно, что мужчины употребляли бранную лексику к лицам, одетым в военную форму, толкали, сбивали кепки, а у одного из них ее вообще забрали. Один из нападавших ударил работника ТЦК по лицу, когда тот шел к машине.
Участие в конфликте также принимали и женщины, которые вблизи снимали на видео работников и нападение на них, кричали, ругались и защищали мужчин.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия, 18+
Как сообщал OBOZ.UA, в Прилуках Черниговской области мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел 25 мая в помещении учреждения, когда нападавшего доставили для проверки документов.
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