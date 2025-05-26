На Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК, его задержали: все подробности инцидента. Фото

В Прилуках Черниговской области мужчина ранил ножом военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел 25 мая в помещении учреждения, когда нападавшего доставили для проверки документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции. По данным правоохранителей, во время общения с военным мужчина достал нож и нанес ему ранение в предплечье. Пострадавшего госпитализировали, его состояние стабильное.

Злоумышленника задержали на месте в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины - умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу. Задержанному грозит от 3 до 5 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове на территории районного ТЦК и СП погиб 39-летний мужчина. По предварительным данным расследования, он покончил с собой, выпрыгнув с третьего этажа. На время служебного расследования начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранили от обязанностей.

По словам главы управления Нацполиции в Харьковской области Петра Токара, эксперты не обнаружили на теле умершего телесных повреждений, кроме тех, что возникли в результате падения с высоты.

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