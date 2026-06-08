'Уже не впервые': Юсов отреагировал на подготовку покушения на себя

Представитель Главного управления разведки, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал попытку российского агента убить его дроном в центре Киева. Он поблагодарил специалистов, которые профессионально сработали и смогли сохранить его жизнь.

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Также он отметил, что попытку покушения на его жизнь можно трактовать как высокую оценку его деятельности, ведь россиянам это донимает. Об этом Андрей Юсов написал на странице в Facebook.

Что известно

Андрей Юсов в своей заметке поблагодарил за работу всех, кто помог предотвратить попытку убийства, которое готовил завербованный Россией агент.

"Я благодарен всем специалистам, Департаменту уголовного розыска, следователям Главного следственного управления нацпола, Офису Генерального прокурора, всем составляющим Сил обороны, причастным к этой успешной спецоперации, которые ежедневно заботятся о безопасности наших граждан, и в этом случае также профессионально сработали, в очередной раз сломав планы врага", – написал Андрей Юсов.

Он добавил, что мишенью России может стать любой украинец – и воин на фронте, и гражданский, который находится под ракетно-дронными атаками.

Также он считает, что покушение на его жизнь может свидетельствовать о высокой оценке его работы, ведь его деятельность донимает россиян.

"В то же время это очередное покушение можно воспринимать и как оценку моей деятельности в Главном управлении разведки и Координационном штабе по вопросам пленных. Значит все делаем правильно и российским оккупантам это донимает", – говорится в заметке.

Андрей Юсов поблагодарил за работу всех, кто сохранил его жизнь, и отметил, что каждое остановленное такое преступление – это в том числе и остановленные вражеские преступления в будущем.

Что предшествовало

Напомним, украинские правоохранители предотвратили попытку убийства представителя ГУР Андрея Юсова, которое готовил завербованный Россией агент. Для реализации этого преступления он собирался использовать дрон. За убийство злоумышленнику россияне обещали 100 тыс. долларов.

Оперативники Департамента уголовного розыска установили, что для реализации задуманного спецслужбы РФ завербовали 38-летнего жителя Киева и пообещали ему денежное вознаграждение. За ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины ему предложили 100 тысяч долларов США, из которых 10 тысяч долларов было переведено в качестве аванса.

Завербованный РФ агент подробно изучал маршрут передвижения чиновника, его ежедневный график, место жительства, транспортные средства и окружающую инфраструктуру. После сбора необходимой информации фигурант определил способ совершения преступления – с применением FPV-дрона, а также начал поиск исполнителя, который имел соответствующие навыки управления беспилотными летательными аппаратами.

Россияне не просто так завербовали ранее судимого киевлянина. Имея криминальное прошлое, злоумышленник был осведомлен в методах работы полиции и придерживался жесткой конспирации: шифрованные разговоры, анонимные криптовалютные счета, просчитанные пути отхода.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небытов отметил, что именно благодаря работе уголовного розыска удалось предотвратить убийство чиновника ГУР российским агентом.

"Однако оперативники знают свое дело. Получив информацию, полицейские "вели" киллера на всех этапах от подбора способа убийства до поиска непосредственного исполнителя. Невидимо для российских спецслужб. Совместно со следователями и спецназовцами киллер был задержан, планы России – сорваны, – отметил Небытов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в Одессе. Они задержали российского агента, который по заданию российских спецслужб пытался убить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

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