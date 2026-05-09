Планировал устроить засаду: СБУ задержала киллера, который по заданию РФ пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в Одессе. Они задержали российского агента, который по заданию российских спецслужб пытался убить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Убийство оккупанты планировали "приурочить" к "годовщине 9 мая", предотвратить его помогло сообщение от неравнодушного гражданина. Подробности раскрыли в СБУ.

Убийство к "красной дате"

В СБУ сообщили, что контрразведка Службы безопасности предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре спецназовцы задержали агента РФ, который пытался ликвидировать чиновника ВМС ВСУ.

"Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительном лице", – указано в сообщении.

Российские спецслужбы планировали убийство украинского офицера к "красной дате" – 9 мая. По замыслу врага, это должно было помочь Кремлю создать выгодный информационный фон для празднования главного пропагандистского праздника государства-агрессора – "дня победы" .

"Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. По имеющимся данным, злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора", – рассказали в СБУ.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

Работать на врага и убить украинского офицера, по данным следствия, вызвался завербованный Россией рецидивист из Донецкой области. Он ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство. А в поле зрения российских спецслужб попал, когда искал "легких денег" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки предатель прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант выследил, где живет его потенциальная "жертва", провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина.

Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.

"Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом", – добавили в СБУ.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными. Если к вам обращаются с сомнительными предложениями, вы увидели подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки – сообщайте об этом СБУ", – призвали в Службе.

Сделать это можно через:

Как писал OBOZ.UA, СБУ расследует более 80% всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины. Речь идет о более 130 тысячах уголовных производств, связанных с российской агрессией. В частности, СБУ занимается и производствами, открытыми из-за обстрелов российскими войсками объектов энергетики, сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара. По его словам, с 24 февраля 2022 года только по нефтегазовой инфраструктуре россияне совершили 596 таких ударов.

