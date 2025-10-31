Украина впервые передала Литве российского оккупанта, причастного к пыткам гражданских: почему шаг назвали историческим и что грозит преступнику

Украина передала Литве российского военнослужащего, который пытал гражданских жителей и пленных воинов ВСУ. Одной из жертв оккупанта был гражданин страны.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он назвал такой шаг историческим событием для правосудия, который дает сигнал военным преступникам, что они не скроются от ответственности ни в одной стране мира.

"Впервые с начала полномасштабной агрессии Украина передала в иностранное государство – Литвы российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления. Это исторический и важный прецедент для всей системы международного правосудия", – подчеркнул Кравченко.

Оккупанта взяли в плен наши защитники

Известно, что 30 октября Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Литвы и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца для подозреваемого.

Речь идет о старшем матросе военной полиции ВС РФ, которого украинские бойцы взяли в плен вблизи н. п Роботино на Запорожском направлении.

По имеющейся информации, он участвовал в незаконном удержании, пытках и жестоком обращении с гражданскими лицами и военнопленными. Среди задокументированных преступлений – избиения, пытки электрическим током, удушение и содержание людей в металлических сейфах. Одной из его жертв был гражданин Литвы.

"В Литве ему предъявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы, нарушение Женевских конвенций. За содеянное он может пожизненно оказаться в тюрьме", – говорится в сообщении.

Передача задержанного за границу была осуществлена благодаря действенной работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и партнерству с литовскими коллегами. По словам Кравченко, "это не просто юридическое действие".

"Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие состоится", – резюмировал генпрокурор Украины.

Напомним, следователи Нацполиции установили личности еще пятерых российских захватчиков, причастных к военным преступлениям на Киевщине. Оккупанты убили 17 гражданских жителей во время оккупации Бучи. Теперь подозреваемым грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военнослужащего, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Захватчик расстрелял женщину и ранил мужчину, ему грозит пожизненное содержание под стражей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!