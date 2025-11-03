Угрожали физической расправой: в Кривом Роге будут судить трех злоумышленников, которые требовали с предпринимателя $50 тыс. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области задержана организованная преступная группа из четырех человек, которая требовала у местного предпринимателя 50 000 долларов США. Деятельность ОПГ организовала 41-летняя женщина – знакомая потерпевшего.

О том, что злоумышленники оказались на скамье подсудимых, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Облпрокуратура поделилась подробностями дела.

Что известно о преступлении

41-летняя обвиняемая знала потерпевшего, как и то, что он занимается бизнесом. В 2024 году она привлекла трех своих знакомых (тоже жителей Кривого Рога) к "выбиванию" крупной суммы денег якобы по долговым обязательствам, которых на самом деле не существовало.

Сначала правонарушители давили на мужчину психологически, угрожали физической расправой. Впоследствии, когда тот отказался им платить, избили его и повредили авто. Прокуроры уточнили, что предпринимателю нанесли более 10 ударов в разные части тела.

Правоохранители разоблачили и организаторшу, и ее сообщников. Их задержали, объявили подозрения. В суд направлено обвинительное заключение в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

По этой статье фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, травматическое оружие, денежные средства в разной валюте и документы, имеющие доказательственное значение (всего имущества на более 8 000 000 гривен).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась контрабандой кокаина в нашу страну. Главарь уже осужден – Оболонский районный суд Киева назначил ему наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

