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Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил "данью" боевые выплаты подчиненных. Фото

Надежда Данищук
Расследование
2 минуты
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Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил 'данью' боевые выплаты подчиненных. Фото

Правоохранители задержали командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. Схему незаконного начисления повышенных выплат ликвидировали сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Правоохранители задержали комбата "на горячем" – во время получения им неправомерной выгоды.

Задержанный наладил незаконный бизнес на выплате "боевых" своим подчиненным, обложив их "данью". Таким образом он только за один месяц заработал около 1 млн грн.

Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил "данью" боевые выплаты подчиненных. Фото

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали надбавку 100 тысяч гривен якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца, хотя на самом деле они не находились на передовой так долго.

После получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн. В случае отказа он угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

Следствием задокументировано, что таким образом комбат только за март этого года получил 920 тыс. грн "откатов".

Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил "данью" боевые выплаты подчиненных. Фото

Еще одну такую же сумму он надеялся получить и за апрель, но не успел этого сделать – его задержали "на горячем" во время передачи ему очередной "дани".

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил "данью" боевые выплаты подчиненных. Фото

Также подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СМИ, задержанный комбат – это и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковник Святослав Шумский. Эту информацию журналистам также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали депутата из Винницкой области, которая требовала у жены погибшего военнослужащего ВСУ взятку за демобилизацию сына. Чиновница работала вместе с местным адвокатом и его сообщником.

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