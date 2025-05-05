Угрожал перевести в пехоту: в Донецкой области задержали комбата, который обложил 'данью' боевые выплаты подчиненных. Фото

Правоохранители задержали командира батальона одной из бригад, дислоцирующейся в Донецкой области, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. Схему незаконного начисления повышенных выплат ликвидировали сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Правоохранители задержали комбата "на горячем" – во время получения им неправомерной выгоды.

Задержанный наладил незаконный бизнес на выплате "боевых" своим подчиненным, обложив их "данью". Таким образом он только за один месяц заработал около 1 млн грн.

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали надбавку 100 тысяч гривен якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца, хотя на самом деле они не находились на передовой так долго.

После получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн. В случае отказа он угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

Следствием задокументировано, что таким образом комбат только за март этого года получил 920 тыс. грн "откатов".

Еще одну такую же сумму он надеялся получить и за апрель, но не успел этого сделать – его задержали "на горячем" во время передачи ему очередной "дани".

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

Также подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн грн.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СМИ, задержанный комбат – это и.о. командира батальона беспилотных систем 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской подполковник Святослав Шумский. Эту информацию журналистам также подтвердили собеседники среди офицеров 155-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали депутата из Винницкой области, которая требовала у жены погибшего военнослужащего ВСУ взятку за демобилизацию сына. Чиновница работала вместе с местным адвокатом и его сообщником.

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