Требовала у жены погибшего воина ВСУ взятку за демобилизацию сына: правоохранители задержали депутата из Винницкой области. Фото

Правоохранители задержали депутата из Винницкой области, которая требовала у жены погибшего военнослужащего ВСУ взятку за демобилизацию сына. Чиновница работала вместе с местным адвокатом и его сообщником.

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Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"По результатам комплексных мероприятий задержана депутат одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали деньги из семьи погибшего воина ВСУ. В обмен на взятку фигуранты обещали пострадавшей ускорить процедуру демобилизации ее сына-военного, который вместе с отцом воевал на фронте", – отмечается в сообщении.

По информации Национальной полиции Украины, фигуранты за свои "услуги" потребовали от женщины 4 тыс. долларов США.

По имеющимся данным, обвиняемые шантажировали женщину и угрожали создать искусственные препятствия в увольнении ее сына с военной службы, если она откажется платить им деньги. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали противоправные действия злоумышленников и задержали их непосредственно при получении денежных средств от потерпевшей.

По материалам следствия, преступники выбрали жертвой эту женщину, узнав, что она получила денежную компенсацию в связи с гибелью мужа на фронте. Обвиняемые пытались получить долю от этой суммы, которую затем намеревались разделить между собой. Во время обысков у задержанных были найдены мобильные телефоны и другие предметы, подтверждающие их преступную деятельность.

В настоящее время всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к законченному покушению на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Мошенники находятся под стражей. Им "светит" до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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