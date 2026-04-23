Убила военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб: на Закарпатье задержали злоумышленницу. Фото

В понедельник, 13 апреля в Ужгороде было найдено тело украинского военнослужащего. Тогдашний осмотр установил, что смерть наступила естественным путем, однако расследование установило, что в деле фигурируют российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области. Военного могла отравить 26-летняя завербованная из Запорожья.

Что известно

Оперативникам в момент работы над контактами подозреваемого, удалось выяснить, что на момент его смерти в квартире вместе с ним находилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что накануне они вместе с военным отдыхали и, вероятно, он умер из-за большой дозы употребленного алкоголя.

Однако расследование выяснило, что девушку завербовали российские спецслужбы. Они использовали данные злоумышленницы и создали аккаунт на сайте знакомств, где разыскали потерпевшего военнослужащего, вели с ним беседу и договорились о встрече.

После этого завербованная контактировала с ним самостоятельно. На момент встречи в арендованной квартире женщина подсыпала ему в напиток заранее подготовленное вещество, после употребления которого уже через несколько часов он умер.

Она сообщила куратору о состоянии убитого мужчины и, по указаниям куратора, уничтожила емкость с остатками вещества и, дождавшись утра, вызвала скорую помощь. Подозреваемую задержали в тот же день.

Все собранные материалы следователи передали в СБУ. Действия задержанной квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения". Ей грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

