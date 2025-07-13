У оккупированного Северодонецка выгорело более 100 га леса: ситуация неконтролируемая

На оккупированной территории Луганской области возникла чрезвычайная ситуация в связи с масштабными пожарами. Вблизи населенных пунктов вокруг Северодонецка выгорело уже более 100 гектаров.

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В связи с аномальной жаром ситуация остается неконтролируемой. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

По информации ОВА, оккупанты ввели на Новоайдарщине режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Однако на самом деле проблема с пожарами куда более масштабная. Сильные лесные пожары возникли вблизи сел вокруг Северодонецка.

В областной администрации подчеркнули, что уже выгорело более 100 гектаров леса, жилые дома и хозяйственные постройки. Захватчики признают, что ситуация остается неконтролируемой из-за аномальной жары. Жители оккупированного города уже не первый день видят из окон последствия возгорания.

В то же время другая часть оккупированной Луганщины осталась без питьевой воды. Из-за аварии на большой насосной станции прекращено водоснабжение в Алчевск, Брянку, Перевальск, Кадиевку и другие населенные пункты рядом. Всего в середине июля без воды находятся около 300 тысяч человек. Ремонт затруднен затоплением энергоснабжающего узла. Захватчики обещают частично организовать подвоз технической воды, при этом о питьевой речи не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, после ракетных ударов или атак дронами в Украине часто возникают пожары. В таких ситуациях важно быстро и правильно действовать. Проект Dovidka.info совместно с ГСЧС Украины подготовил четкую инструкцию, как вести себя при пожаре в результате обстрела.

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