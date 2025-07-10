Как спастись во время пожара после обстрелов: детальное объяснение
После ракетных ударов или атак дронами в Украине часто возникают пожары. В таких ситуациях важно быстро и правильно действовать.
Проект Dovidka.info совместно с ГСЧС Украины подготовил четкую инструкцию, как вести себя при пожаре в результате обстрела. OBOZ.UA рассказывает, как действовать, чтобы спасти себя и других.
Если во время тревоги услышали взрыв и произошел пожар
Если вы не успели спуститься в укрытие и взрыв застал вас дома, не паникуйте — действуйте по четкому плану:
1. Вызовите спасателей
Позвоните по телефону 101. Сообщите:
- точный адрес;
- этажность здания;
- этаж, где возник пожар;
- наличие пострадавших;
- есть ли угроза другим жильцам.
2. По возможности – обесточьте помещение
Отключите электроэнергию и перекройте газ. Это уменьшит риск новых возгораний или взрывов.
3. Попробуйте потушить огонь, если это безопасно
Если пламя небольшое и нет сильного дыма, используйте огнетушитель или воду. Но если ситуация неконтролируемая – не рискуйте.
Если есть возможность — эвакуируйтесь
- Не пользуйтесь лифтом, идите только по лестнице.
- Помогите детям, пожилым людям, людям с инвалидностью.
- Если в коридоре или на лестнице дым – передвигайтесь на корточках, ближе к полу. Дым поднимается вверх, поэтому внизу воздух будет чище.
- Закройте лицо влажной тканью – это частично защитит от отравления угарным газом.
Если выйти невозможно
- Оставайтесь в помещении, где нет огня.
- Уплотните дверь мокрыми тряпками или полотенцами, чтобы дым не проникал в комнату.
- Откройте окно или подавайте сигнал:
- кричите,
- махайте тканью,
- используйте фонарик телефона – особенно ночью.
"Эти правила – не просто слова. Они спасают жизни и помогают спасателям", – подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Последствия зафиксированы в восьми районах столицы, из-за действий агрессора два человека погибли и 19 пострадали.
Так же массированно Россия атаковала ракетами и дронами Киевскую область. Последствия зафиксированы в четырех районах: горели дома, гараж и хозяйственные постройки, пострадали два человека.
Как сообщал OBOZ.UA, очередная массированная атака РФ на Украину началась вечером 9 июля. Ударные БПЛА противника вторые сутки подряд долетали до западных областей, громко было в нескольких регионах.
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