Тюрьма для политзаключенных и отдых на Мальдивах: в сети раскрыли данные о судьях, которые штампуют приговоры украинцам в Крыму

В сети опубликовали данные о российских судьях и их украинских коллегах-коллаборационистах, которые после оккупации Крыма выносили приговоры украинским политзаключенным. Речь идет о работниках, причастных к арестам, многолетним срокам заключения и рассмотрению политически мотивированных дел в отношении крымских татар, журналистов и общественных активистов.

Видео дня

По данным журналистского расследования, по состоянию на 2022 год общий срок заключения крымских политзаключенных превысил тысячу лет и продолжает расти. Среди осужденных: пенсионерка Галина Довгополая, которую отправили в колонию на 12 лет, гражданский журналист Сервер Мустафаев, который получил 14 лет заключения, а также житель Алушты Муслим Алиев, которого осудили почти на два десятилетия.

За этими решениями стоят как российские судьи, так и украинские, которые после 2014 года начали работать на оккупационные власти.

Украинские судьи-коллаборационисты

Денис Диденко

Одним из фигурантов расследования стал Денис Диденко. В 2012 году он работал судьей Киевского районного суда Симферополя. После оккупации Крыма остался на полуострове и стал заместителем председателя оккупационного суда.

Одним из первых политических дел с его участием было так называемое "дело 26 февраля" в отношении крымских активистов, протестовавших под стенами Верховной Рады Крыма в 2014 году. В 2015 году Диденко продлил арест Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

В последующие годы он регулярно принимал решения по делам крымских татар и журналистов. В 2021 году украинская прокуратура передала в суд дело против Диденко за государственную измену. Несмотря на это, уже через несколько месяцев он уехал на отдых на Мальдивы.

В апреле 2023 года украинский суд признал его виновным в государственной измене, а еще через год Евросоюз включил Диденко в санкционный список. Несмотря на санкции, он продолжил принимать решения по крымским политзаключенным. В частности, 6 февраля 2025 года он назначил незаконные аресты крымским татарам Бахтияру Аблаеву и Мирзаале Тажибаеву, а уже через несколько дней фотографировался с коллегами на турнире по бильярду.

По документам, с 2019 по 2023 год официальная зарплата Диденко составляла более двух миллионов рублей ежегодно.

Наталья Кулинская

В расследовании также упоминается Наталья Кулинская, бывшая судья Феодосийского городского суда. После оккупации Крыма женщина осталась работать на полуострове.

Одним из самых громких стало дело гражданской журналистки и медсестры Ирины Данилович. Уже через четыре месяца после начала процесса Кулинская вынесла приговор – семь лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей по обвинению в хранении взрывчатки.

Правозащитники заявляли, что судья игнорировала доводы защиты, позволяла свидетелям не отвечать на вопросы адвокатов и допустила к допросу только одного свидетеля из 16.

В 2023 году Кулинскую перевели в оккупационный "Верховный суд" Крыма. Там онаприговорила 16-летнего подростка к семи годам тюрьмы за государственную измену. Летом 2023 года президент Украины ввел против Кулинской санкции пять лет санкций. Кроме того, прокуратура Крыма сообщила ей о подозрении в другом уголовном производстве.

Судья Мария Домникова

Еще одной фигуранткой расследования стала ее коллега Мария Домникова. В Украине ее приговорили к 13 годам заключения. После 2014 года она продолжила работать в Железнодорожном районном суде Симферополя.

В 2018 году Домникова оштрафовала 64-летнего Ярикула Давлатова за одиночный пикет в поддержку крымского татарина Сервера Караметова. В 2023 году она также назначала аресты и штрафы крымскотатарским журналистам и активистам, которых задержали возле суда во время акции поддержки политзаключенных.

Авторы расследования отмечают, что в оккупации женщина имела квартиру, подержанные автомобили. Кроме того, в 2022 году посетила Кубу.

Российские судьи, причастные к репрессиям над украинцами

Маргарита Котова

Отдельный блок расследования посвящен российским судьям, которые рассматривали дела украинцев уже на территории РФ. Среди них судья Лефортовского районного суда Москвы Маргарита Котова, которая работает там с 2012 года. Она участвовала в политических процессах в России, в частности в деле Алексея Навального.

В 2014 году Котова продлевала аресты Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых российские силовики обвинили в подготовке терактов. Позже она рассматривала дело журналиста Романа Сущенко и жителя Крыма Ивана Яцкина, которого приговорили к 11 годам заключения за якобы государственную измену.

В мае прошлого года ЕС ввел санкции против Котовой и еще 27 российских судей, прокуроров и представителей Следственного комитета РФ.

Игорь Костин

В исследовании также фигурирует Игорь Костин, судья Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Он выносил приговоры крымским татарам Энверу и Ризе Омеровым, Айдеру Джаппарову, журналисту Амету Сулейманову и другим фигурантам дел "Хизб ут-Тахрир".

С 2021 до середины 2024 года Костин рассмотрел 29 уголовных дел в первой инстанции и 59 в апелляции. В период с 2019 по 2023 год его зарплата составляла около 275 тысяч рублей в месяц.

До 2023 года Костин регулярно отдыхал за границей. Он посетил Гоа, Дубаи, Турцию, Австрию, Израиль, Кипр и Египет. В 2023 году санкции против него ввели Украина и Евросоюз.

Денис Галкин

Еще один фигурант, его коллега Денис Галкин. Он работает в Южном окружном военном суде с 2014 года. В 2022 году коллегия под его руководством приговорила крымского татарина Исмета Ибрагимова к 19 годам заключения. В том же году Галкин вместе с другими судьями назначил по 13 и 14 лет колонии крымским татарам и гражданским журналистам по делам о "терроризме".

С 2019 по 2023 год его годовая зарплата составляла около трех миллионов рублей. За это время он приобрел автомобили, мотоциклы Harley-Davidson, дачу под Ростовом и квартиру в Москве.

Журналисты отмечают, что украинские заочные приговоры в отношении таких судей не имеют мгновенного эффекта, однако являются доказательствами. По словам заместителя руководителя прокуратуры АР Крым Виталия Секретаря, эти материалы используют, в частности, в делах для ЕСПЧ и других международных судов.

Напомним, Главное следственное управление Национальной полиции Украины 20 апреля 2026 года сообщило о подозрении по ст. 438 УК Украины судье из Москвы, который вынес приговор украинскому военнопленному за "терроризм".

Также OBOZ.UA сообщал, в Украине суды все чаще применяют неполное наказание к водителям, которых признают виновными в вождении в нетрезвом виде. Во многих случаях нарушителям назначают только штраф или только лишение водительских прав, хотя статья 130 КУоАП предусматривает оба наказания одновременно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!