Можно ли не обновлять iPhone: эксперты сказали, какие последствия

iPhone, как и многие другие современные устройства, регулярно получает обновления программного обеспечения. Обычно Apple выпускает крупные обновления iOS в сентябре, а в течение года добавляет меньшие исправления, патчи безопасности и обновления для стабильной работы системы.

Видео дня

Они могут занимать немало места – иногда от 7 до 16 ГБ, поэтому владельцам старых смартфонов часто хочется просто отложить установку. Однако полностью игнорировать обновления – плохая идея, информирует BGR.

Что будет, если не обновлять iPhone

Если на iPhone мало свободной памяти, пропустить обновление может казаться самым простым решением. Но эксперты предупреждают: для большинства пользователей это неправильный подход.

Отказ от обновлений не всегда дает заметные последствия сразу. Телефон может еще некоторое время работать привычно, но со временем разница станет более ощутимой. Некоторые приложения через несколько лет могут перестать нормально работать на устаревшей версии iOS, а неисправленные уязвимости будут ставить под угрозу личные данные.

Кроме того, пользователь теряет доступ к новым функциям, которые Apple добавляет в обновлениях. То есть речь идет не только о безопасности, но и об удобстве пользования смартфоном.

Почему обновления важны для безопасности

Когда речь идет об обновлении программного обеспечения, важно понимать, как работает этот процесс. Apple создает iOS как защищенную операционную систему, но со временем хакеры могут находить в ней слабые места.

Если такая уязвимость становится известной, данные на iPhone могут оказаться под риском. Именно для этого и нужны обновления: Apple постоянно работает над поиском таких проблем и выпускает патчи, которые их закрывают.

Если пользователь не устанавливает обновления, его смартфон может оставаться с уже известными уязвимостями. Во время, когда кибератаки случаются все чаще, а утечки данных остаются распространенной проблемой, пользоваться устаревшей и непатченой версией iOS опасно.

Пользователь теряет новые функции

Обновления iPhone нужны не только для защиты. Они также приносят новые возможности, исправления ошибок и улучшения в работе системы.

Например, небольшие обновления могут добавлять новые эмодзи, улучшать точность клавиатуры или исправлять ошибки. Другие версии сосредоточены именно на безопасности и стабильности работы смартфона.

Большие обновления iOS обычно приносят значительно больше изменений. Они могут обновлять стандартные приложения, добавлять новые функции в сообщениях, картах, настройках, а также интегрировать новые возможности на основе искусственного интеллекта. Если не обновлять iPhone, пользователь просто не получает этих улучшений.

Приложения могут перестать работать

Еще одно следствие – проблемы с совместимостью приложений. Разработчики постепенно адаптируют свои программы под новые версии iOS. Если смартфон годами остается на старой системе, некоторые приложения могут начать работать нестабильно.

Сначала это могут быть мелкие сбои, но со временем часть программ может вообще перестать поддерживать старую версию операционной системы. Это особенно неудобно, если речь идет о банковских приложениях, мессенджерах, картах, сервисах доставки или рабочих инструментах.

Поэтому отказ от обновлений может казаться безопасным только на первый взгляд. На самом деле проблемы часто накапливаются постепенно.

Можно ли отложить обновление

Отложить обновление на несколько дней или недель можно, особенно если нужно освободить память или дождаться первых отзывов о новой версии. Но постоянно игнорировать обновления не стоит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие скрытые функции имеет камера на Android-смартфонах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.