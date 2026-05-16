Как судьи в Украине спасают пьяных водителей от полной ответственности: всплыли резонансные подробности

В Украине суды все чаще применяют неполное наказание к водителям, которых признают виновными в управлении в нетрезвом виде. Во многих случаях нарушителям назначают только штраф или только лишение водительских прав, хотя статья 130 КУоАП предусматривает оба наказания одновременно.

Пьяное вождение остается одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения. По данным исследования, за 2020–2025 годы, около 22% водителей, которых задерживали в состоянии опьянения, избегали наказания. Ранее этот показатель был еще выше и достигал почти половины всех дел.

Ситуацию осложняют как процессуальные ошибки при оформлении материалов, так и подходы отдельных судей к рассмотрению таких дел. Среди фигурантов дел НАБУ были судьи, которых подозревали в получении неправомерной выгоды за непривлечение водителей к ответственности.

Ранее судебная практика позволяла закрывать дела из-за истечения сроков, передавать нарушителей на поруки или признавать правонарушения малозначительными. После изменений в законы,срок рассмотрения таких дел продлили до одного года. Кроме того, исключили возможность привлечения к общественным работам, малозначительности или передачи на поруки.

Часть судей после этого начала использовать другой подход: признавать водителей виновными, но не применять полное наказание.

Авторы материала привели ряд примеров такой практики. Судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области Сергей Вознюк как минимум в 45 делах не лишал водителей права управления транспортом. Во многих случаях суд ограничивался штрафом и дополнительно учитывал перечисление средств на поддержку ВСУ.

В одном из случаев водитель имел 6 промилле алкоголя в крови. Несмотря на это, суд не применил полное наказание, учитывая раскаяние нарушителя и его должность старшего инструктора РТЦК.

Судья этого же суда Юрий Кабанячий систематически не применял полное наказание по ст.130 КУоАП. Он ограничивался лишь штрафами даже по делам об отказе от осмотра или управления в состоянии опьянения.

В одном из резонансных дел пьяный водитель врезался в светофор, а уже через два часа его второй раз остановили нетрезвым, с 1,62 промилле алкоголя в крови. Во время ДТП в салоне находилась несовершеннолетняя дочь, которая травмировалась, однако суд не увидел тяжелых последствий.

В другом деле суд не применил полное наказание к водителю в состоянии наркотического опьянения, сославшись на то, что он военнослужащий. Впоследствии в ВСП установили, что доказательств прохождения службы не было, в материалах содержались только копии старых страниц военного билета.

Судья Пересыпского районного суда Одессы Андрей Лупенко также не раз оставлял водителям право управления, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и практику Европейского суда по правам человека. Среди таких дел есть случай с беременной женщиной и дело водителя, который совершил ДТП в состоянии опьянения с 2,13 промилле алкоголя.

Судья Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Александр Яковлев, по данным авторов, как минимум в 65 делах применял только штраф без лишения права управления. Свои решения он объяснял тем, что полное наказание могло бы лишить человека средств к существованию.

Подобный подход зафиксировали и в практике других судей. Судья Турийского районного суда Волынской области Елена Ковальчук объясняла смягчение наказания необходимостью обеспечения семьи, а судья Марганецкого городского суда Днепропетровской области Наталья Наничкина тем, что лишение прав помешает нарушителям работать водителями.

Отдельно авторы упоминают практику судьи Новозаводского районного суда Чернигова Светланы Ченцовой. В отдельных случаях она не применяла штрафы, оставляя лишь лишение права управления. В одном из дел судья позже отдельным постановлением изменила резолютивную часть решения, назвав это "исправлением описки".

