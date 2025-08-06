Топ-чиновников Минюста разоблачили на хищении бюджетных средств: как действовала схема. Фото

СБУ и НАБУ разоблачили бывшего госсекретаря Министерства юстиции Украины и действующих топ-чиновников на хищении бюджетных средств. Фигуранты присвоили более 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации ведомства.

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Об этом сообщили в СБУ. Отмечается, что к сделке причастны бывший государственный секретарь Минюста, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с НАБУ при содействии новоназначенного Министра юстиции Украины разоблачили еще одну схему присвоения государственных средств. Фигуранты украли более 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, чиновники присвоили бюджетные деньги, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Министерства юстиции Украины. Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства.

По данным следствия, в 2021 году подозреваемые заключили договор с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 млн гривен.

Указанная стоимость закупки в разы превысила среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг. Таким образом, организаторы схемы похитили более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков.

Проведенная правоохранителями товароведческая и судебно-экономическая экспертизы приобретенного серверного оборудования и программного обеспечения подтвердили факты незаконной деятельности.

На основании полученных доказательств бывшему госсекретарю Минюста, руководителю и заместителю ведомственных управлений сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Также по этой же статье подозрение получили три руководителя аффилированной частной компании, с которой фигуранты заключили соответствующий договор.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников схемы.

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