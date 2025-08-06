Накручивали цифры вместо того, чтобы отапливать дома: чиновники украли 19 млн грн на теплоснабжении

Во Франковске руководители теплокомпаний годами манипулировали цифрами и подписывали фиктивные документы, присвоив почти 19 млн грн из бюджета. За схемой стояли двое должностных лиц, которые должны были бы обеспечивать прозрачное и честное теплоснабжение горожанам.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Речь идет о системном присвоении средств громады под видом предоставления тепловой энергии населению.

В центре схемы – бывшие директора двух предприятий, частного ООО "Ивано-Франковск Теплоэнерго" (ИФТЭ) и коммунального ГМП "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (ИФТКЕ). Они, как считает следствие, действовали в сговоре или как минимум "под прикрытием равнодушия" друг друга. В результате община годами переплачивала за тепло, которого фактически не получала.

Как работала схема

Суть механизма заключалась в манипуляциях с объемами поставок тепла и уровнем потерь в теплосетях. Частное предприятие, поставлявшее энергию, искусственно завышало объемы протранспортированного тепла, одновременно занижая потери, которые возникали во время транспортировки. Это позволяло выставлять счета за большие объемы услуг, чем реально было предоставлено. Бывший директор ООО "ИФТЕ" по этому принципу присвоил около 11 млн грн:

5,3 млн грн – завышение объемов поданного тепла;

– завышение объемов поданного тепла; 5,6 млн грн – фиктивное занижение тепловых потерь, в частности от котельной в Ивано-Франковске.

Но схема не работала бы без "помощи" со стороны коммунального предприятия. И здесь в игру вступает бывший директор ГМП "ИФТКЕ". Он подписал договор, в котором потери тепловой энергии были указаны на уровне 29,97% — вместо реальных 34,97%, эта "ошибка" стоила общине еще 8 миллионов гривен.

Кроме того, руководитель коммунального предприятия подписывал акты выполненных работ, не проверяя их достоверность. Таким образом, по завышенным показателям теплоснабжения платили все – бюджет, община, а выгоду получали единицы. Правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

служебный подлог;

завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением;

служебная халатность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Волыни разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств, в которой участвовали должностные лица горсовета, главы ОТГ, руководители коммунальных предприятий, таможенники, железнодорожники и подрядчики. Через фиктивные ремонты, завышенные цены на закупки, "откаты" и незаконный ввоз товаров из-за рубежа они нанесли государству 16,6 млн грн убытков.

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