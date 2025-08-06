Таможенники, железнодорожники и чиновники похитили более 16 млн из бюджета: как работала коррупционная схема

На Волыни разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств, в которой участвовали должностные лица горсовета, главы ОТГ, руководители коммунальных предприятий, таможенники, железнодорожники и подрядчики. Через фиктивные ремонты, завышенные цены на закупки, "откаты" и незаконный ввоз товаров из-за рубежа они нанесли государству 16,6 млн грн убытков.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Суть схемы заключалась в системном "выкачивании" денег из государственного и местных бюджетов путем завышения стоимости товаров и услуг, фиктивных трудоустройств, незаконных премий, открытой коррупции и злоупотреблений при публичных закупках.

Среди участников – директор департамента Луцкого горсовета и председатель ОТГ, которые закупали электроэнергию по завышенным ценам, что повлекло сотни тысяч гривен потерь для бюджета. Руководители и работники карьера филиала "Укрзализныци" вывозили песок и топливо "в тень" на миллионы гривен.

Работники Регионального офиса водных ресурсов оформляли фиктивные трудовые договоры и выписывали себе необоснованно большие премии, чтобы обойти бронирование и нажиться на фоне войны. Коммунальщики заключали сомнительные сделки по закупке щепы, а подрядчики завышали стоимость ремонтов в учебных заведениях.

Отдельно действовала схема на таможне, где инспекторы позволяли завозить под видом подержанной техники высоколиквидные новые товары без уплаты налогов и пошлин, что нанесло государству ущерб на миллионы гривен. Все действия были четко спланированы, многие участники работали в связке, используя служебное положение и доступ к бюджетам.

Общая сумма ущерба, нанесенного в рамках схемы, превысила 16,6 миллиона гривен. По этим фактам уже 17 лицам объявлено подозрение в присвоении средств, злоупотреблении властью, служебном подлоге, взяточничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут судить чиновницу коммерческого банка, которая помогла вывести 585 млн грн из ПАО "Укртатнафта". Она проставила фальшивые даты на поддельных документах, что позволило перевести 20 млн долларов на счет фиктивной компании.

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