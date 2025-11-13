Суд уменьшил сумму залога экс-разведчику Червинскому: новые подробности дела

В четверг, 13 ноября, суд Кировоградской области уменьшил сумму залога экс-разведчику Роману Червинскому. Отныне она составляет 6 млн грн.

Об этом сообщил адвокат осужденного военного Андрей Иосифов. Ранее залог был установлен в размере 9 млн гривен.

"Червинскому Роману Кропивницким судом Кировоградской области уменьшен размер суммы залога с 9 до 6 млн. грн. Такое решение обусловлено в частности, по мнению защиты, предыдущими позициями суда, об исключении лиц из числа потерпевших в уголовном производстве", – рассказал адвокат экс-разведчика.

Что предшествовало

В апреле 2025 года Кировоградский районный суд разрешил бывшему разведчику Роману Червинскому вернуть его загранпаспорт. В свою очередь Печерский суд не продлил подозреваемому обязанность ношения электронного средства контроля.

Дело Романа Червинского

Червинский был задержан СБУ 24 апреля 2023 года и по решению суда отправлен в СИЗО без права внесения залога. Только 17 июля 2024 года он вышел на свободу с внесением залога в размере 9 млн грн.

Против Червинского расследуют дело об обстреле российскими захватчиками аэродрома "Канатово" в июле 2022 года в Кировоградской области. В результате этого ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих; также были полностью уничтожены 2 истребителя Воздушных сил.

Обвинение считает, что оккупанты узнали, куда и когда надо нанести удар, из-за действий Червинского.

Его также обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке похищения российского военного самолета.

