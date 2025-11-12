Наводил российские удары по складам горючего в Запорожье: в Украине поймали и бросили за решетку агента ФСБ

Украинские правоохранители поймали и бросили за решетку очередного агента российского ФСБ. Он наводил вражеские удары по складам горючего в Запорожье.

Видео дня

Отмечается, что контрразведка СБУ задержала злоумышленника в июне 2024 года. Сейчас мужчина получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, по заданию врага фигурант обходил прифронтовой город, отслеживал геолокации баз горючего, обозначал их координаты на гугл-картах и мессенджером отправлял куратору.

Также агент отслеживал интенсивность движения и ориентировочное количество топливозаправщиков, в частности с военной маркировкой, которые находились на территории складов.

С помощью ударов по логистической инфраструктуре, рашисты планировали помешать бесперебойному снабжению горючего для гражданского населения и Сил обороны, воюющих на южном фронте. Во время обысков по месту жительства злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

По материалам СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения").

Ранее Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в Харькове и задержала агента ФСБ, который готовил взрыв в городском парке. Мужчина планировал установить растяжку с гранатой Ф-1 и подготовить еще одно взрывное устройство в центре города, чтобы напугать жителей и создать панику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала российского агента, который пытался пустить под откос военный эшелон возле Харькова. 54-летний механик из Харьковской области собирался для этого взорвать пути. Задержали его на этапе подготовки к диверсии.

