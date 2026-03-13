Стал 'российским депутатом': предатель Украины из Крыма получил 12 лет тюрьмы

Суд вынес приговор жителю временно оккупированного Крыма, который присоединился к незаконному органу власти на Херсонщине. Мужчину признали виновным в коллаборационистской деятельности и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

Теперь он получил 12 лет заключения и запрет занимать государственные должности сроком на 15 лет. Об этом сообщил проект "Хочу к своим".

Как установило следствие, 52-летний мужчина в сентябре 2023 года принял участие в незаконных "выборах" в так называемую "Херсонскую областную думу" от партии "единая Россия". После получения мандата он занял должность "заместителя председателя комитета по финансам и бюджету" псевдооргана.

В должности "депутата" он регулярно поддерживал оккупационную власть, участвовал в публичных мероприятиях и способствовал реализации решений государства-агрессора.

Кроме того, следствие установило, что он систематически передавал гуманитарную помощь российским военным и занимался вопросами их материального обеспечения и социальной поддержки.

Приговор вынесен заочно. Срок осужденный будет отбывать после фактического задержания.

