Получила 'должность' от оккупантов: суд на Херсонщине вынес приговор местной коллаборантке

На Херсонщине суд вынес приговор местной жительнице, которая во время российской оккупации сотрудничала с оккупационными властями. Женщину признали виновной в коллаборационистской деятельности и приговорили к длительному сроку заключения.

Видео дня

Приговор вынесли заочно. Об этом сообщил проект "Хочу к своим".

Суд установил, что 64-летняя жительница Херсонской области в июле 2022 года добровольно согласилась работать на оккупационную администрацию. Она заняла должность так называемого "заместителя начальника управления труда и социальной политики Белозерского муниципального округа", созданного оккупантами.

На этой должности женщина организовывала и контролировала работу незаконного псевдоучреждения. В случае отсутствия руководителя она исполняла его обязанности.

В частности, осужденная подбирала персонал, принимала отчетность от работников, вела служебную документацию и официальную переписку в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, она поддерживала связь с оккупационным "министерством труда и социальной политики" и выполняла его поручения.

Суд признал женщину виновной по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы . Также ее лишили права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления сроком на 15 лет.

Публичное обвинение по делу поддерживали прокуроры Олешковской окружной прокуратуры. Поскольку приговор вынесен заочно, реальный срок наказания осужденная будет отбывать после ее задержания.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении жителю Херсонщины, который пошел на сотрудничество с оккупантами. Он после захвата части региона стал "депутатом округа" и продвигал российские нарративы.

Также OBOZ.UA сообщал, сотрудники СБУ установили еще одного генерала Воздушно-космических сил ВС РФ, причастного к военным преступлениям. Российский военный Николай Варпахович отдал боевой приказ о нанесении ракетного удара по гражданским объектам и Киевской телебашне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!