Пытался попасть в США, но план не удался: в Казахстане наемнику ЧВК 'Вагнер', который воевал против Украины, дали пять лет тюрьмы

Суд в Алматы приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Казахстана Тимура Пралиева. Он воевал в составе российской ЧВК "Вагнер" против Украины, а впоследствии — в Африке.

Видео дня

По данным казахстанского портала Orda, Пралиев осенью 2022 года был завербован Россией и отправлен на войну в Украину, где служил связистом в составе "вагнеровцев", сообщает проект "Хочу жить". Следствие установило, что он участвовал в боях за Бахмут и получил несколько российских наград.

В 2023 году Пралиев получил российский паспорт, однако не отказался от гражданства Казахстана. После гибели руководителя "Вагнера" и ликвидации самой структуры Кремлем, наемник продолжил службу в африканской республике Мали, где "вагнеровцы" участвовали в военных операциях против местных повстанцев.

Покинув Африку в конце 2024 года, Пралиев пытался сбежать в США через Мексику, имея при себе два паспорта (казахстанский и российский), 4 тысячи долларов, 60 тысяч мексиканских песо и беспилотник. 4 января 2025 года его задержали американские пограничники и впоследствии депортировали в Казахстан.

Во время суда адвокаты пытались доказать, что Пралиев больше не является гражданином Казахстана, поэтому не может быть подсудимым в этой стране. Однако суд установил, что на момент вербовки он имел только паспорт Казахстана.

Его признали виновным по статье "Участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства" и приговорили к пяти годам колонии – это минимальный срок по этой статье.

Суд также установил, что за время службы в "Вагнере" Пралиев получил 4,16 млн рублей (более 45 тысяч долларов).

Примечательно, что дело Пралиева – одно из немногих, в которых наемники РФ реально понесли наказание.

"Подавить российскую вербовочную сеть и минимизировать отправку Россией граждан других стран на войну достаточно просто. Нужны реальные сроки наемникам, а также задержание самих вербовщиков. Приветствуем действия Казахстана по защите своих граждан и суверенитета своей страны", - отметили в "Хочу жить".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому высокопоставленному чиновнику войск РФ, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции. Речь идет о генерал-майоре Владимире Омельяновиче – начальнике штаба, первом заместителе командующего группировки "Днепр" вооруженных сил страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!