Спецагента ГРУ, готовившего диверсии во Львове, приговорили к 13 годам тюрьмы: подробности дела

Суд в Ужгороде вынес приговор россиянину Леониду Литикову, который считается спецагентом российского "главного разведывательного управления". Указанный агент ГРУ шпионил и готовил диверсии во Львове.

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Как сказано в решении суда, Леонид Литиков осужден на 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сам россиянин отрицает свою вину и утверждает, что давал показания под давлением.

Литиков родился на российской части территории СССР, провел детство в Хмельницком и с 16 лет жил в Ставропольском крае РФ. Интересно, что там у него был успешный бизнес, однако в 2016 году он перебрался в Хмельницкий, получил украинское гражданство и зарегистрировался как ФЛП.

Утверждается, что работать на ГРУ Литиков начал еще с октября 2014 года, и в Украину переехал для шпионства в пользу РФ. В его обязанности входила фиксация стратегических объектов на территории Закарпатья.

Агент начал собирать данные для ГРУ сразу, еще когда прибыл в Украину. В частности, он фотографировал объекты критической инфраструктуры из окна поезда, а чтобы не привлекать внимание, выкупил все места в купе. Данные он передавал в ГРУ через свою маму.

В 2019 году Литиков переехал на Закарпатье и после чего часто ездил во Львов, фотографируя разные объекты. В частности, описал захватчикам маршрут железнодорожного пути, примыкающего к взлетной полосе международного аэропорта "Львов". Кроме этого, он посылал в ГРУ фото подземного перехода между пл. Мицкевича и пл. Галицкой. На обратном пути на Закарпатье он фотографировал и посылал российским спецслужбам Бескидский железнодорожный тоннель.

В январе 2022 агент в путешествии в Хмельницкий фотографировал электроподстанции, железнодорожные пункты, мосты, а также воинские части.

Литиков был задержан 25 февраля 2022 года. Выяснилось, что он еще в январе приобрел билеты на прямой авиарейс "Львов – Стамбул", причем билеты были на март. Из Турции мужчина планировал вернуться в РФ.

В материалах дела отмечено, что переданные в РФ данные Литиков планировал использовать для устройства диверсий, в том числе поджогов и повреждения объектов критической инфраструктуры Львовщины.

В его доме на Закарпатье обнаружили 202 боеприпаса. Однако сам Литиков утверждает, что не знает, откуда в его доме взялись боеприпасы. Вышеуказанные фото он якобы посылал не российским спецслужбам, а матери.

"Писал маме, что вот так, началась война. Она испугалась, но мало комментировала. Я знаю, что в России немного опасно комментировать… В день задержания, 25 февраля, второй день войны, помню, что вышел в магазин. На месте, где я должен был сесть на такси, меня остановили сотрудники полиции, начали осматривать мои вещи, телефон. В телефоне увидели переписку с моей матерью, где-то на фотографии попался мост – несколько раз в горах. Я никогда не знал, что это может быть зло – фотографировать мосты", – рассказал он.

Так или иначе, но суд признал Литикова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса – государственная измена, подготовка к уголовному правонарушению, диверсия и незаконное обращение с оружием. Совокупно фигурант получил 13 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

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