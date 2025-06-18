Совершили более 2400 кибератак: Украина экстрадировала в США участника международной киберпреступной группировки

Украина арестовала и передала в Соединенные Штаты участника международной киберпреступной группировки, причастного к распространению программы-вымогателя Ryuk. Обеспечил экстрадицию в рамках международно-правового сотрудничества Офис генерального прокурора.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что злоумышленника передали американской стороне 18 июня.

Он был непосредственно связан с распространением опасной программы-вымогателя Ryuk, которая нанесла огромный ущерб по всему миру.

Масштабы преступной деятельности этой группировки поражают своими размерами и географическим охватом. По данным следствия, киберпреступники совершили более 2400 кибератак в разных странах мира, требуя выкуп за восстановление доступа к зашифрованным данным.

Общая сумма выплат, которые они получили от своих жертв, превышает 100 миллионов долларов США.

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в апреле этого года в столице Украины по официальному запросу американской стороны.

По решению Соломенского районного суда столицы к нему была применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

После завершения всех необходимых процедур задержанное лицо передано американской стороне.

Отметим, что программа-вымогатель Ryuk возглавляет список самых опасных видов вредоносного программного обеспечения. Она шифрует файлы на компьютерах жертв и требует выкуп за их разблокировку.

Деятельность этой группировки нанесла значительный ущерб как частным лицам, так и крупным корпорациям во многих странах мира. Ryuk атаковала правительственный, научный и медицинский секторы, производственные предприятия и технологические организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе и США ликвидировали сеть российских хакеров, которые устраивали кибератаки, направленные на дестабилизацию правительств. Всего киберпреступники инфицировали более 300 тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в США, Австралии, Польше, Индии и Италии.

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