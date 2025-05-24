В Европе и США ликвидировали сеть российских хакеров: устраивали кибератаки, направленные на дестабилизацию правительств

Правоохранители в Европе и Северной Америке провели международную операцию, в рамках которой была ликвидирована возглавляемая Россией киберпреступная сеть. После расследования были выданы ордера на арест главарей этой группы.

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Об этом пишет The Guardian. В операции приняли участие полиция Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов, Франции, Германии и США. Вместе им удалось ликвидировать ядро вредоносного программного обеспечения, которым руководили россияне.

Проникновение в компьютеры пострадавших контролировалось и разворачивалось российской киберпреступной организацией. В целом она инфицировала более 300 тысяч компьютеров по всему миру, в частности в США, Австралии, Польше, Индии и Италии.

Вредоносное программное обеспечение рекламировалось на русскоязычных криминальных форумах, а также имело "шпионский вариант, который использовался для нацеливания на военные, дипломатические, правительственные и неправительственные организации". Для этого варианта были созданы отдельные серверы, поэтому похищенные у жертв данные в конце концов хранились в Российской Федерации.

Европейские следователи выдали международные ордера на арест 20 подозреваемых, большинство из которых проживает в России, а в США были обнародованы обвинительные акты против 16 человек.

Среди обвиняемых – вероятные руководители операций по созданию вредоносного программного обеспечения Qakbot и Danabot, в частности 48-летний Рустам Рафаилевич Галлямов, проживающий в Москве, 39-летний Александр Степанов, известный как JimmBee, и 34-летний Артем Александрович Калинкин, известный как Onix, оба из Новосибирска, Россия. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Европейские правоохранители во главе с немецким уголовным ведомством Bundeskriminalamt (BKA) обнародовали публичные обращения, чтобы отследить 18 подозреваемых, которые, как они считают, причастны к семейству вредоносных программ Qakbot, а также к третьей вредоносной программе, известной как Trickbot.

BKA и ее международные партнеры отметили, что большинство подозреваемых являются гражданами России. 36-летний россиянин Виталий Николаевич Ковалев, которого уже разыскивают в США, является одним из самых разыскиваемых BKA.

"Вероятно, он стоит за группой Conti, которая считается самой профессиональной и лучше всего организованной группой шантажистов-вымогателей в мире, а Ковалева немецкие следователи называют одним из "самых успешных шантажистов в истории киберпреступности". Используя псевдонимы Stern и Ben, утверждает BKA, он атаковал сотни компаний по всему миру и требовал у них крупные суммы выкупа", – сказано в сообщении.

Также в списке самых разыскиваемых в Европе в результате немецкой операции оказался 36-летний русскоязычный украинец Роман Михайлович Прокоп, подозреваемый в причастности к Qakbot.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания совместно с союзниками разоблачили масштабную киберкампанию России против организаций, которые занимаются передачей помощи Украине. Под угрозой находятся западные логистические организации и технологические компании, привлеченные к поставке помощи Киеву.

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