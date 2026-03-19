"Сорвана ротация и потеряны оборонительные позиции": Тарута заявил, что против нардепа Безуглой открыто

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по статье о государственной измене. Следствие проверяет, могли ли публичные заявления скандального нардепа навредить украинским военным.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута. Он отметил, что вместе с другим депутатом, Федором Вениславским, подал в правоохранительные органы обращение относительно Безуглой.

Следствие, по его словам, продолжается по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Тарута утверждает, что после того, как МарьянаБезуглая распространила информацию о 72 бригаде, которая держала Угледар, якобы была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции. Также он отметил, что после заявлений нардепа о "выводе бригады из Угледара" российские войска менее чем за сутки перебросили на это направление значительные силы.

"И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к потерям среди военных, ослабление обороны, деморализации армии, это уже не о "свободе слова". Это – об ответственности", – подчеркнул депутат.

По словам Таруты, Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд.

"Игнорировать такие вещи больше невозможно. Должны быть четкие правовые последствия", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря, во время пленарного заседания парламента народный депутат Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады, требуя увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Во время попыток снять плакаты между ней и другими парламентариями, в частности Сергеем Тарутой, произошла потасовка.

