СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне планировали 'втемную' взорвать возле ТЦК в Кривом Роге. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины на Днепропетровщине задержали агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" взорвать вблизи ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, злоумышленник должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 25 марта. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

По материалам дела, российские спецслужбы планировали взорвать взрывчатку вместе с агентом утром в час пик возле ТЦК. Оккупанты надеялись убить максимальное количество людей и одновременно ликвидировать своего агента.

Исполнителем возможного теракта стал 26-летний львовянин, которого спецслужба РФ завербовала через Telegram-канал, предлагавший "быстрые" заработки. По полученным инструкциям мужчина прибыл в Кривой Рог, где получил координаты схрона с самодельным взрывным устройством. После этого он перенес его в арендованную квартиру, где добавил во взрывчатку поражающие элементы – болты, арматуру – и подключил телефон для дистанционного подрыва.

Потом подозреваемый провел доразведку вблизи запланированного места закладки взрывчатки, которую должен был замаскировать под огнетушитель в рюкзаке. Все это время ФСБ следила за его передвижением благодаря удаленному доступу к камере мобильного телефона.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задержали агента во время подготовки к закладке СВУ.

"Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В СБУ предупредили украинцев о том, что спецслужбы РФ начали применять новую тактику. Они взрывают своих агентов, а затем избавляются в качестве лишних свидетелей.

О подобных случаях нужно сообщать в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot

"Служба безопасности гарантирует полную конфиденциальность, а каждое уведомление будет тщательно проработано", – отметили в сообщении.

Напомним, СБУ задержала еще один "крота" российского ГРУ. Мужчина помогал российским захватчикам наступать на Курщине. Предателем оказался мобилизованный военный, он корректировал вражеский огонь по подразделениям Сил обороны в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов ВСУ. После этого она планировала бежать на территорию России, а оказалась за решеткой. Ей светит пожизненное заключение.

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