Собирала разведывательную информацию для россиян: преподавательницу харьковского вуза будут судить за государственную измену

В Харькове предстанет перед судом старший преподаватель английского языка одного из харьковских университетов. По данным следствия, она собирала разведывательную информацию для российских спецслужб.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. По данным следствия, женщина была сторонницей "русского мира" и несколько раз посещала Россию, где, вероятно, и была завербована во время одной из поездок.

Подробности дела

В прошлом году, как сообщается, через Telegram она установила контакт со спецслужбами Минобороны России (вероятно, ГРУ) и согласилась собирать для них данные о пунктах дислокации и перемещения ВСУ в Харькове для подготовки ударов по пунктам расположения войск.

Для конспирации, как отмечается, женщина использовала отдельный телефон, переписывалась на английском языке и всегда удаляла сообщения.

Силовики-контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу и взяли под стражу. В суд уже направлено обвинительное заключение по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ завершила расследование в отношении российского актера и телеведущего Бориса Корчевникова, который публично поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления российской армии. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Также перед судом предстанет бывший начальник Ровенского областного ТЦК СП по подозрению в закупке 16 пикапов, нанеся ущерб на сумму более 830 тыс. грн. Согласно условиям договора, сумма составила более 17,5 млн грн в результате искусственного завышения цены для получения незаконной выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества депутата Государственной Думы России Виктора Водолацкого, который публично поддерживал агрессию против Украины. Кроме того, осужденный чиновник входил в незаконное вооруженное бандформирование "Всевеликое Войско Донское".

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