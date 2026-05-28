Приобрел для армии 16 пикапов с переплатой: в Ровенской области будут судить экс-начальника областного ТЦК. Фото

Перед судом предстанет бывший начальник Ровенского областного ТЦК СП по подозрению в закупке 16 пикапов, нанеся ущерб на более 830 тыс грн. Согласно условиям договора, сумма составила более 17,5 млн грн в результате искусственного завышения цены для получения незаконной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпркурора Украины и Национальной полиции. Сейчас чиновник находится под стражей.

Что известно

По данным следствия, в апреле-июне 2023 года он заключил договоры на закупку 16 пикапов для украинских войск за бюджетные средства.

Вместе с тем чиновник ТЦК не проверил стоимость автомобилей, не поручил подчиненным проверку обоснованности расчетов и не проконтролировал соответствие цен требованиям в сфере оборонных закупок.

В результате автомобили приобрели по завышенным ценам, безосновательно включив в их стоимость прибыль компании-поставщика. Из-за такой халатности госбюджету был нанесен ущерб на более 830 тыс. грн.

По сообщению полиции, в этом году в марте 2026 года ему было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УКУ "Небрежное отношение к военной службе".

Обвинительный акт уже направлен в суд, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали чиновника Бориспольского РТЦК. По информации следствия, он обещал мужчине за вознаграждение избежать мобилизации и покинуть помещение военкомата.

Как сообщал OBOZ.UA, другого начальника одного из одесских РТЦК СП подозревают в незаконном обогащении на более 45 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Во время обысков у него изъяли наличные, транспортные средства и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств.

