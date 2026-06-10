Призывал убивать украинцев: в Украине будут судить известного российского актера-пропагандиста. Фото

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского актера и телеведущего Бориса Корчевникова, который публично поддерживал войну против Украины и оправдывал преступления российской армии. Обвинительный акт уже направили в суд.

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Об этом сообщили СБУ и Офис генерального прокурора. Отмечается, что российского актера-пропагандиста будут судить за антиукраинскую деятельность.

Оправдывал агрессию и призывал к захвату Украины

По данным следствия, бывший актер сериала "Кадеты", который сейчас возглавляет прокремлевский телеканал "Спас", систематически использовал свои медийные площадки для распространения российской пропаганды и поддержки полномасштабного вторжения.

Как установили правоохранители, в телевизионных эфирах, социальных сетях и публичных выступлениях Корчевников неоднократно оправдывал военные преступления российских военных против украинцев, героизировал участников агрессии и призывал к захвату украинских территорий.

В Офисе генпрокурора отмечают, что одним из главных инструментов его пропаганды стала религиозная риторика. Используя темы веры, церковную символику и религиозные цитаты, он продвигал кремлевские нарративы и пытался оправдать российскую агрессию.

Следствие также установило, что в 2022–2023 годах пропагандист неоднократно посещал временно оккупированные территории Украины. Там он участвовал в мероприятиях в поддержку оккупационных администраций и продолжал распространять российскую пропаганду.

Какие обвинения предъявили Корчевникову

По материалам СБУ Бориса Корчевникова обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ с использованием средств массовой информации, а также незаконное пересечение государственной границы Украины.

В правоохранительных органах отмечают, что Россия активно использует известных деятелей культуры, медиа и религиозной сферы для ведения информационной войны против Украины. Корчевников, по версии следствия, был одним из публичных лиц этой кампании.

Поскольку обвиняемый находится на территории России и уклоняется от правосудия, украинские правоохранители продолжают принимать меры для его привлечения к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ сообщила о подозрении оккупантам, которые командовали ударом "Искандера" по Николаевской области в 2022 году. Жертвами того российского теракта стали 36 человек, еще 38 получили ранения различной степени тяжести.

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