Украинский суд постановил конфисковать имущество депутата Госдумы РФ: что происходит

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества депутата Государственной Думы России, который публично поддерживал агрессию против Украины. Кроме того, осужденный чиновник входил в незаконное вооруженное бандформирование "Всевеликое Войско Донское".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным украинских медиа, речь идет о депутате фракции "Единая Россия", Викторе Водолацком.

Что известно

По данным Луганской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России Водолацкий оправдывал оккупацию украинских территорий и участвовал в пропагандистской работе на временно оккупированной Луганской области.

Четыре года назад он незаконно посещал Луганск, Счастье, Станицу Луганскую и фактически разрушенную Попасную, где встречался с гауляйтерской администрацией и вручал партийные билеты.

Кроме того, Водолацкий выступал в эфирах пропагандистских российских медиа, посещал позиции российских военных и публично одобрял кремлевскую агрессию. Также он систематически обеспечивал ВС РФ средствами связи и разведки, амуницией и координировал работу так называемых "гуманитарных центров", которые использовались как инструмент влияния на временно оккупированных территориях.

Суд признал Водолацкого виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании вооруженной агрессии России против Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины).

Кто такой Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий является действующим депутатом Государственной Думы России нескольких созывов от партии "Единая Россия", занимает должность первого заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Также он бывший атаман бандформирования "Всевеликого Войска Донского" и "Союза казачьих войск России" и зарубежья. Имеет звание "казачьего генерала". Возглавляет центр военно-спортивной подготовки "Воин", который занимается "воспитанием молодежи" в России и на оккупированных территориях Украины.

12 мая 2023 года Водолацкий был ранен во время ракетного удара по военной инфрастурктуре ВС РФ в Луганске. Однако по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Водолацкий был жив. По их словам, чиновник приехал туда, чтобы сделать красивые кадры на фоне горящего здания, однако когда подошел к руинам, на него обрушилась часть стены.

