УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинский суд постановил конфисковать имущество депутата Госдумы РФ: что происходит

Илья Рябинин
Расследование
4 минуты
1,2 т.
Украинский суд постановил конфисковать имущество депутата Госдумы РФ: что происходит

В Украине приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества депутата Государственной Думы России, который публично поддерживал агрессию против Украины. Кроме того, осужденный чиновник входил в незаконное вооруженное бандформирование "Всевеликое Войско Донское".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным украинских медиа, речь идет о депутате фракции "Единая Россия", Викторе Водолацком.

Что известно

По данным Луганской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России Водолацкий оправдывал оккупацию украинских территорий и участвовал в пропагандистской работе на временно оккупированной Луганской области.

Четыре года назад он незаконно посещал Луганск, Счастье, Станицу Луганскую и фактически разрушенную Попасную, где встречался с гауляйтерской администрацией и вручал партийные билеты.

Кроме того, Водолацкий выступал в эфирах пропагандистских российских медиа, посещал позиции российских военных и публично одобрял кремлевскую агрессию. Также он систематически обеспечивал ВС РФ средствами связи и разведки, амуницией и координировал работу так называемых "гуманитарных центров", которые использовались как инструмент влияния на временно оккупированных территориях.

Суд признал Водолацкого виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании вооруженной агрессии России против Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины).

Кто такой Виктор Водолацкий

Украинский суд постановил конфисковать имущество депутата Госдумы РФ: что происходит

Виктор Водолацкий является действующим депутатом Государственной Думы России нескольких созывов от партии "Единая Россия", занимает должность первого заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Также он бывший атаман бандформирования "Всевеликого Войска Донского" и "Союза казачьих войск России" и зарубежья. Имеет звание "казачьего генерала". Возглавляет центр военно-спортивной подготовки "Воин", который занимается "воспитанием молодежи" в России и на оккупированных территориях Украины.

Украинский суд постановил конфисковать имущество депутата Госдумы РФ: что происходит

12 мая 2023 года Водолацкий был ранен во время ракетного удара по военной инфрастурктуре ВС РФ в Луганске. Однако по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Водолацкий был жив. По их словам, чиновник приехал туда, чтобы сделать красивые кадры на фоне горящего здания, однако когда подошел к руинам, на него обрушилась часть стены.

Напомним, ранее Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении командиру российских войск Василию Балащуку, который совершил в Лиманском районе Донецкой области военное преступление против гражданских. Оккупант отдал приказ расстрелять безоружных людей в селе Шандриголовое.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники убили 69-летнюю жительницу города Буча Киевской области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Война в УкраинерасследованиеОфис генерального прокурора Украины (ОГП)судебные решенияРоссия
Редакционная политика