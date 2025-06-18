Снятие с розыска и оформление непригодности к службе: на Тернопольщине разоблачили незаконные сделки сразу в двух ТЦК. Фото

Оперативники департамента внутренней безопасности и следователи полиции Тернопольщины разоблачили коррупционные сделки сразу в двух территориальных центрах комплектования региона. Среди злоумышленников двое действующих и один бывший работник ТЦК. Фигурантам уже объявлено о подозрении.

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Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили правоохранители Тернопольской области. В областном ТЦК подтвердили информацию о разоблачении в своих рядах коррупционеров.

Как рассказали в полиции, военный одного из районных ТЦК вместе со своим сообщником, бывшим военнослужащим этого же подразделения, пообещали мужчине оформить документы о признании его непригодным к службе. За это уклонист должен был предоставить дельцам 20 тысяч долларов – "заговорщики якобы должны были повлиять на должностных лиц центра комплектования, по команде которых и изготовили бы необходимые документы с фейковым медицинским диагнозом".

Указанные работники ТЦК были задержаны при получении 10 тысяч долларов аванса за изготовление будущих документов.

В другом ТЦК его сотрудник обещал военнообязанному жителю Тернопольщины, который находился в розыске в системе "ОБЕРЕГ" снять его с розыска. В качестве аванса он получил тысячу гривен, рассчитывая позже получить за услугу 700 долларов. Задержали злоумышленника сразу после получения им всей суммы взятки.

Сейчас задержанным объявлено о подозрении (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием), за совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.

Руководство Тернопольского областного ТЦК заявило, что "решительно осуждает такие действия" задержанных и "полностью поддерживает действия правоохранительных органов".

"Мы сотрудничаем с органами досудебного расследования и оказываем полное содействие в выяснении всех обстоятельств дела. Одновременно в системе ТЦК и СП продолжаются меры внутреннего контроля и превенции, направленные на недопущение коррупционных проявлений", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно были разоблачены очередные преступные схемы уклонения от мобилизации сразу в шести регионах. Среди задержанных – руководитель юридической компании, глава благотворительного фонда и лица, которые оказывали влияние на служащих ТЦК и работников ВВК.

А в Запорожье разоблачили руководство одного из университетов на масштабной схеме заработка на уклонистах. Сотрудники ректората учебного заведения продали почти 3 тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

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