Суммы взяток достигали 25 тыс. долларов: полицейские разоблачили коррупционные схемы уклонения от мобилизации в шести регионах Украины. Фото

В Украине разоблачили очередные преступные схемы уклонения от мобилизации сразу в шести регионах. Среди задержанных оказались руководитель юридической компании, глава благотворительного фонда и лица, оказывавшие влияние на служащих ТЦК и работников ВВК.

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За свои услуги злоумышленники требовали от 2000 до 25000 долларов с каждого "клиента". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Преступные схемы действовали в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской областях. В общей сложности фигуранты планировали получить не менее 120 тыс. долларов.

В Тернопольской области разоблачена схема, организованная руководителем юридической компании. Имея связи со служащими местного ТЦК и СП, мужчина организовал так называемый сервис обновления данных военнообязанных без вручения повесток. Содействие в решении данного вопроса фигурант оценивал в 2000 долларов. Злоумышленник был задержан при получении части от оговоренной суммы в 600 долларов.

В Одессе две женщины требовали от военнослужащего ВСУ 14 тыс. долларов за признание его непригодным к службе, оформление 2 группы инвалидности и последующее увольнение по состоянию здоровья. Этот вопрос они должны были решить путем воздействия на должностных лиц военно-врачебных комиссий. Одна из фигуранток задержана на "горячем" при получении всей суммы.

На Закарпатье местный житель за 13 тыс. долларов обещал доставить человека в Румынию, а в Винницкой области правоохранители задержали переправщиков с группой "туристов" из 6 военнообязанных, которые должны были в гидрокостюмах и на лодке через Днестр добраться на другую сторону границы. Стоимость такого "перехода" составляла от 8000 до 11000 долларов.

Во Львове за 25 тыс. долларов женщина организовала незаконную переправку военнообязанных мужчин за границу с помощью поддельных документов о непригодности к службе. Фигурантку задержали после получения залога в 12500 долларов.

В Харькове руководитель благотворительного фонда за 7000 долларов обещал решить вопрос отсрочки, ссылаясь на свои связи в ТЦК и СП.

Организаторы коррупционных схем уклонения от мобилизации задержаны, их действия квалифицируются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием); ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). На их "клиентов" составлены административные протоколы.

Напомним, в Запорожье разоблачили руководство одного из университетов на масштабной схеме заработка на уклонистах. Сотрудники ректората учебного заведения продали почти 3 тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

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