В Запорожье ректорат одного из университетов разоблачили на схеме для уклонистов: 'заработали' более 50 млн грн. Фото

В Запорожье разоблачили руководство одного из университетов на масштабной схеме заработка на уклонистах. Сотрудники ректората учебного заведения продали почти 3 тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

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Ректор и восемь его подчиненных-сообщников "заработали" таким образом не менее 50 млн грн. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Запорожье масштабную схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий в прифронтовом городе разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза. Кроме главного фигуранта, разоблачены 8 его подчиненных, которые действовали в составе преступной организации. Среди них – его заместители и руководство институтов учебного заведения", – говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что за период с конца 2023 и до середины 2024 годов фигуранты "заработали" на уклонистах более 50 млн гривен.

Схема заключалась в том, что ее организаторы зачисляли мужчин призывного возраста на дневную форму обучения. Никаких вступительных экзаменов те не сдавали, не требовали от них и дальнейшего посещения занятий.

Установлено, что схемой воспользовались по меньшей мере 2966 военнообязанных граждан, которые использовали фейковое обучение, чтобы получить отсрочку от призыва.

Стоимость такого "поступления" составляла до 5 тысяч долларов США с человека, оплату "схемотехники" брали наличными.

После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тыс. гривен. Их организаторы также снимали со счета учебного заведения и делили между собой.

Собранных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации);

- ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);

- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

- ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны", – говорится в сообщении СБУ.

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