Снимал себя в подъезде и называл генералом росармии: новые подробности о террористе, который убил семь человек в Киеве

Стрелок, убивший в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе семерых человек, имел конфликты с соседями. Жители дома, где он снимал квартиру, рассказывают, что будущий убийца называл себя "генералом российской армии".

Когда стрелка ликвидировали, в его телефоне правоохранители нашли много видео, на которых он стреляет. Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский на брифинге в Киеве.

"Голосеевский стрелок" Дмитрий Васильченков до страшного преступления, которое он совершил, называл себя "генералом российской армии" и был, похоже, "возвращен" на оружие.

"Скажу то, что нигде не публиковали. Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне — он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него проблемы", — добавил Выгивский.

Эти "проблемы", впрочем, не стали причиной для отказа Васильченкову в получении разрешения на оружие.

"Он получил оружие законно. Есть все соответствующие медицинские медицинские справки. Он 25 декабря 2025 года получил справку в частной клинике, где прошел осмотр и так далее", – сказал Выгивский.

В полиции считают, что причиной, по которой 58-летний Васильченков открыл стрельбу по людям на улице и взял заложников в супермаркете, стал бытовой конфликт. Перед тем, как пойти и убить семь человек и ранить еще 14, он поссорился с соседом.

"Он обижался, когда к нему пренебрежительно относились. Этот сосед, молодой человек, он там сказал что-то типа: "Иди, что ты здесь хочешь от меня?" – отметил глава Нацполиции.

Ссора, начавшаяся с этой фразы, переросла в огромный скандал, завершившийся трагедией.

"Видно, какие-то отклонения, возможно, у него были. Но на фоне этого конфликта, скандала у него просто адреналин... И он пошел таким образом действовать", – сказал Выговский.

Он добавил, что правоохранители изучили все заявления, которые писал сам стрелок и которые писали на него.

"В основном, он жаловался на соседей. Кто-то там стучит, кто-то водой залил, еще что-то. Но это не было основанием, чтобы он не имел права владеть спецсредством травматического действия", – резюмировал Выговский.

Как рассказывал OBOZ.UA, вечером в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Васильченков открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в супермаркете "Велмарт" вместе с заложниками. Погибли семь человек: пять умерли на месте, еще двое – уже в больнице.

14 человек, среди которых ребенок, получили ранения.

На месте провели спецоперацию с привлечением полиции и спецподразделения КОРД. Нападающего ликвидировали.

Следователи СБУ квалифицировали расстрел гражданских и взятие заложников как теракт. Расследование проводится по ч. 3 ст. 258 УКУ (террористический акт, повлекший гибель людей).

В интервью OBOZ.UA основатель проекта "Криминалист" Николай Зборщик, который также имеет многолетний опыт работы в личной охране, проанализировал, как действовал убийца и правоохранители, и рассказал, можно ли было предотвратить трагедию и на что нужно обратить внимание.

