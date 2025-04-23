Сливал врагу маршруты движения эшелонов ВСУ: предатель из 'Укрзалізниці' получил 15 лет тюрьмы

Помощник машиниста локомотивного депо "Укразалізниці", обвиняемый в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ, получил 15 лет тюрьмы. По материалам дела, 42-летний мужчина "сливал" российской военной разведке ГРУ маршруты движения эшелонов Вооруженных сил Украины. Ахтырский горрайонный суд Сумской области признал его виновным в государственной измене.

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Об этом 23 апреля сообщили в Службе безопасности Украины и Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, обвиняемый шпионил за эшелонами Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Помощник машиниста локомотивного депо регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзалізниці" был завербован 78-м разведцентром ГРУ РФ.

По данным расследования СБУ, он фиксировал направления движения грузовых поездов ВСУ прямо из кабины своего локомотива или на железнодорожной станции, не вызывая подозрений, и затем посылал эти данные в чат-бот российской разведки.

Обвиняемый также передавал информацию о размещении оборонных фортификационных сооружений в Харьковской области.

Таким образом, россияне пытались установить логистические пути поставки оружия и боеприпасов украинским воинам на фронт.

Кроме того, во время командировок мужчина обходил местность, где пытался обнаружить локации укрепрайонов и запасных командных пунктов.

Контрразведка СБУ задержала его в июне 2024 года в Сумской области, когда он готовился передать оккупантам очередную "порцию" разведданных.

Следствие выяснило, что предатель, имея стойкие антиукраинские взгляды, публиковал в Telegram-каналах пророссийские комментарии, отрицая вооруженную агрессию России.

В частности, он присоединился к паблику, администрированному представителями ГРУ.

По данным следствия, предатель действовал исключительно по идеологическим мотивам и за помощь агрессору платы не получал.

На основании собранных СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 "государственная измена, совершенное в условиях военного положения" и ч. 1 ст. 436-2 "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Решения суда мужчина ожидал под стражей, приговор уже вступил в законную силу. В ходе судебного процесса заявил, что полностью признает свою вину.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший ракетную атаку по Черкасчине. 45-летний безработный из Черкасс охотился на пункты базирования мобильных групп ПВО. Суд признал его виновным в государственной измене.

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