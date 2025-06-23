'Сливал' координаты ВСУ через Telegram: жителя Николаева будут судить за распространение военной информации

В Николаеве разоблачили 54-летнего местного жителя, который передавал врагу дислокации украинских подразделений. Николаевская областная прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт по этому делу.

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Мужчину обвиняют в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении подразделений Вооруженных сил Украины в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сообщил сайт "Хочу к своим".

Следователи собрали доказательства того, что в 2025 году информатор "работал" через пророссийский Telegram-канал, администрируемый блогером Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматий").

Отчеты обвиняемого содержали текстовые сообщения и изображения с геолокациями, созданные через приложение Google Maps. На карте он указывал координаты мест, где находились украинские военные.

Деятельность преступника удалось разоблачить и прекратить в феврале 2025 года. По состоянию на июнь он находился под стражей.

Жителю Николаева за помощь государству-агрессору РФ грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в июне СБУ задержала в Николаеве еще одного информатора оккупантов, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны. Предателем оказался 46-летний разнорабочий. Ему светит до восьми лет тюрьмы.

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