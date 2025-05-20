Шпионила за украинской ПВО в Донецкой области: в Украине бросили за решетку агентку ФСБ. Фото

15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила за государственную измену еще одна агентка российских спецслужб, которая действовала в Донецкой области. Злоумышленница сдавала врагу позиции ВСУ на линии фронта. В частности, предательница шпионила за украинской ПВО, защищающей воздушное пространство Сил обороны на восточном направлении.

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Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что осужденная сознательно и по собственной инициативе осуществляла преступную деятельность в пользу врага и в суде свою вину не признала.

Предательницей оказалась 36-летняя жительница Доброполья Донецкой области. Ранее этот человек находился в розыске за мошенничество и кражи. Летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область и "залегла на дно", чтобы избежать наказания.

Там предательница арендовала дом и искала "легкие заработки" в Telegram-каналах. И уже осенью того же года добровольно вошла в состав вражеской агентурно-информаторской сети, организованной ФСБ на территории Донецкой области.

По указанию врага российская агентка возобновила общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них нужную информацию. Так, во время бытовых разговоров по телефону предательница расспрашивала их о размещении и специфике украинской ПВО в регионе.

Как доказало следствие, она через Telegram передала российскому куратору из ФСБ более десятка сообщений с точными координатами украинских военных подразделений в Доброполье.

Эту информацию враг использовал для "обхода" украинской ПВО и нанесения ударов по позициям Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали предательницу в ее временном помещении весной 2024 года. Приговора суда она ожидала под стражей.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признана виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре и Краматорске контрразведка СБУ задержала двух агентов российских спецслужб, которые передавали врагу координаты для ракетно-дронных ударов по прифронтовым городам Украины. Как выяснилось, обоих завербовали дистанционно через Telegram.

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