Среди задержанных – ректор академии: в Украине ликвидировали ряд схем для уклонистов. Фото

СБУ, ГБР и Национальная полиция одновременно ликвидировали восемь схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. Среди задержанных – ректор столичной академии, руководитель аппарата городского суда, адвокат и чиновник ТЦК, а стоимость "услуг" для военнообязанных достигала 10 тысяч долларов.

Организаторы схем предлагали военнообязанным избежать призыва путем фиктивного трудоустройства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

Оформление поддельных справок об инвалидности, незаконного "бронирования" или переправки за границу вне официальных пунктов пропуска. На Киевщине правоохранители разоблачили ректора столичной академии и двух его подчиненных. Они формально зачисляли мужчин в число студентов и работников вуза, хотя те фактически не появлялись на учебе или работе. Поиском "клиентов" занимался знакомый ректора предприниматель.

В Киеве действовала еще одна схема – фиктивное трудоустройство на предприятия с последующим оформлением "брони". Параллельно злоумышленники изготавливали фальшивые справки об инвалидности. Таким образом незаконные документы получили более 100 человек.

В Одесской области подозрение объявили руководительнице аппарата одного из городских судов. По версии следствия, она предлагала оформить фиктивный уход за родственником и обещала влияние на судебные решения. Также правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин к границе грузовыми локомотивами – к схеме были привлечены перевозчики и работник "Укрзализныци".

На Кировоградщине разоблачили женщину с инвалидностью, которая за деньги предлагала фиктивный брак для получения документов об опекунстве. На Днепропетровщине двое мужчин вместе с сотрудником ТЦК незаконно снимали призывников с воинского учета, внося ложные данные в реестры на основании фейковых выводов ВКК.

Кроме того, на Львовщине задержали адвоката, который "помогал" с установлением инвалидности, а в Сумах – группу лиц, которая оформляла военнообязанных преподавателями несуществующего учебного заведения для получения брони.

Фигурантам инкриминируют ряд статей Уголовного кодекса Украины, в частности препятствование деятельности ВСУ, незаконную переправку через границу, подделку документов и злоупотребление влиянием. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

