СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в центре Одессы. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Одессе, которые готовили агенты российской ФСБ. Трех злоумышленников задержали при перевозке самодельных взрывных устройств в помещения украинских военных.

Террористические атаки планировали осуществить путем дистанционной активации взрывчатки. О разоблачении агентурной сети сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале.

По данным следствия, задержанные действовали по заданию ФСБ РФ и готовили подрывы автомобилей и жилья украинских военнослужащих, а также сотрудников СБУ, которые выполняют боевые задачи на южном направлении. Агенты длительное время проводили скрытое наблюдение за местами проживания защитников Украины и локациями парковки их авто.

После этого они получили от российской спецслужбы координаты тайника с двумя самодельными взрывными устройствами, которые планировали заложить у входов в квартиры двух военных. После реализации первого этапа диверсий фигуранты должны были получить новые СВУ для подрыва автомобилей следующих определенных "целей".

Контрразведка СБУ сработала на опережение – злоумышленников задержали во время движения к домам украинских военных со взрывчаткой. На месте изъяты самодельные бомбы и мобильные телефоны, через которые агенты координировали действия с представителем ФСБ.

Как установило следствие, в состав агентурной сети входили трое местных жителей: 36-летний уклонист от мобилизации, дезертир и представитель общественного формирования по охране общественного порядка. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Они находятся под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Операцию провели сотрудники СБУ совместно с бойцами ЦСО "А" при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

