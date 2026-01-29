СБУ разоблачила 16-летнего агента ФСБ, который готовил подрыв на станции УЗ в Хмельницкой области. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили еще одну российскую диверсию на объектах "Укрзалізниці". В Хмельницкой области силовики задержали несовершеннолетнего, который по заданию ФСБ готовил подрыв на железнодорожной станции.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Завербованным оказался 16-летний парень, которого отчислили из профессионально-технического лицея за академическую неуспеваемость.

Что известно

Как сообщается, вражеские силовики поручили фигуранту обойти местные станции "Укрзалізниці", чтобы определить, на какой из них происходит самое интенсивное движение.

Далее он приобрел и скрыто установил напротив одной из них видеокамеру с удаленным доступом для ФСБ, чтобы отслеживать время и количество поездов, которые направлялись в сторону фронтовых регионов.

Затем завербованный приобрел комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства, которое должен был заложить возле объекта "Укрзализныци" для дистанционного подрыва. Однако силовики СБУ отреагировали вовремя и поймали подростка. Во время обыска у него изъяли составляющие для СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на Лубянку.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения". Злоумышленник взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве СБУ и собственная безопасность ГУР разоблачила и задержала белорусскую шпионку. Женщина пыталась интегрироваться в одно из штабных подразделений. Операцию провели после длительного документирования ее деятельности на территории столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ГБР задержали лесничего, который помог наемникам из ЧВК "Вагнер" сделать засаду на бойцов ВСУ. Кроме того, фигурант участвовал в нападении на украинских военных.

