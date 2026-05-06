На Киевщине чиновник ТЦК за $2,5 тыс. обещал мужчине избежать мобилизации: злоумышленника задержали с поличным. Фото

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители задержали чиновника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По информации следствия, он обещал мужчине за вознаграждение избежать мобилизации и покинуть помещение ТЦК.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Что известно

Так, правоохранители разоблачили чиновника Бориспольского районного Территориального центра комплектования (ТЦК), который наладил схему заработка на уклонистах

"За денежное вознаграждение фигурант обещал влияние на должностных лиц, осуществляющих учет военнообязанных, с целью содействия уклонению от прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, было установлено, что чиновник обещал за 2500 долларов оформить решение, которое бы позволило военнообязанному избежать мобилизации. А также он обещал обеспечить беспрепятственный выход из помещения ТЦК.

Злоумышленника задержали сразу после получения вознаграждения – по данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), а чиновнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, В Украине начальника районного ТЦК (Территориальный центр комплектования) в Одессе подозревают в незаконном обогащении на более 45 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Во время обысков у него изъяли наличные, транспортные средства и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств.

