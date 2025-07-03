СБУ задержала двух агенток РФ, которые готовили новые удары по Краматорску. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух женщин, которые корректировали российские обстрелы Краматорска на Донетчине. Местные жительницы действовали порознь, но выполняли одинаковые задачи оккупантов.

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На официальном сайте пресс-служба СБУ сообщила, что обеим задержанным объявлены подозрения по двум статьям УКУ:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 1, 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Одна из подозреваемых – местная безработная, сын которой является боевиком оккупационных группировок РФ и воюет против Украины на восточном фронте. Спецслужбы противника использовали эти родственные связи, чтобы завербовать женщину.

Она выполняла заказ ФСБ РФ и ждала захвата райцентра агрессором.

Главной задачей фигурантки был поиск запасных командных пунктов и укрепрайонов Сил обороны в районе Краматорска. Также она "сливала" противнику локации прилетов и их последствия.

Другая агентка – местная жительница, которую россияне заметили за ее антиукраинским контентом в одной из прокремлевских групп в запрещенных "Одноклассниках".

Там на нее вышел администратор интернет-сообщества – кадровый сотрудник ГРУ – и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

По его указанию предательница обходила прифронтовой город, фиксировала пункты базирования украинских войск и обозначала их геолокации на интернет-карте.

Обе злоумышленницы (по состоянию на 3 июля) находились под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской разведки, который помогал оккупантам готовить удары по энергетическим объектам в своем городе и в Запорожье.

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