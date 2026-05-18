Сдавал россиянам места дислокации побратимов: в Украине за государственную измену осудили пограничника. Фото

В Харьковской области суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, который сотрудничал с представителем спецслужб РФ через Telegram. Контакт с российской стороной он установил в апреле 2025 года.

Суд также принял решение о конфискации его имущества. О приговоре сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что осужденный передавал координаты и другие данные о расположении украинских военных подразделений в Киеве, а также в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Львовской областях. Для этого он использовал скриншоты карт с пометками на Google Maps и отправлял их представителю спецслужб РФ через мессенджер.

Прокуроры доказали в суде, что действия пограничника подпадают под ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

