СБУ задержала корректировщика РФ, который наводил авиабомбы на защитников Краматорска. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области еще одного агента российского Главного разведуправления. Злоумышленник готовил координаты для ударов тактической авиации ВКС РФ по Краматорску и Дружковке.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в четверг, 23 апреля. Вражеские пилоты надеялись атаковать украинские войска управляемыми авиабомбами.

Что известно

Силовики установили, что ВКС РФ, согласно полученным данным, должны были ударить по запасным командным пунктам, укрепрайонам и складам с вооружением и боеприпасами украинских войск. Согласно расследованию, наводки делал местный безработный, который разыскивал "легкие заработки" в Telegram-каналах, которые администрируют спецслужбисты РФ.

Агент обходил прифронтовые населенные пункты для выявления, фотографирования и обозначения на Google-картах пунктов базирования украинских войск. Информацию он накапливал на собственном смартфоне для передачи российскому куратору, согласовывая с ним свои разведмаршруты.

Силовики СБУ поймали злоумышленника и задокументировали вражескую разведывательную активность в прифронтовом районе. Смартфон с инфомрацией у завербованного изъяли, а армейские локации вблизи Краматорска были обезопасены.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ "Госизмена в условиях военного положения". Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении сотрудникам российской ФСБ Валерию Кравченко и Дмитрию Кирдееву, которые пытали жителей Луганщины в начале полномасштабной войны. Оба начали сотрудничать с врагом еще в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомире силовики СБУ разоблачили и прекратили деятельность масштабной ботофермы, через которую распространялась дезинформация об Украине. Организатора незаконной схемы, который ежемесячно реализовывал до трех тысяч фейковых пользователей, задержали по месту жительства.

