СБУ расследует дело о госизмене блогера Петрова: все подробности

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство в отношении украинского блогера по подозрению в государственной измене. Речь идет о деле, зарегистрированном 14 января 2026 года Офисом Генерального прокурора. Досудебное расследование проводят следователи СБУ.

Как нам сообщили в пресс-службе СБУ, производство открыто по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются в рамках действующего законодательства и условий военного положения.

По информации источников OBOZ.UA, фигурантом дела является блогер, политтехнолог и соведущий ютуб-канала "Исландия" Владимир Петров. В СБУ подтвердили сам факт расследования, не называя имени подозреваемого, но указали на категорию дела и статью обвинения.

Кроме этого, по сети сегодня распространяют документы из ЕРДР.

На фоне расследования стало известно о кадровых изменениях в государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище". Там сообщили, что 20 января Петров уволился с должности ведущего специалиста отдела по вопросам коммуникаций и информационных технологий. Увольнение произошло по собственному желанию работника.

В НВМК отметили, что все процедуры были оформлены в установленном законодательством порядке. Основанием стало личное заявление сотрудника, без дополнительных комментариев со стороны учреждения.

Суть обвинений

В материалах Единого реестра досудебных расследований приведены детали инкриминируемых действий. В документе указано, что гражданин Украины Петров В.В., будучи блогером, телеведущим и продюсером ООО "Люмпен продакшн", действовал в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины.

По данным следствия, он использовал собственные медиаресурсы, в частности проекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу", для оказания помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. В ЕРДР указано, что это квалифицируется как государственная измена в условиях военного положения.

Также в документе говорится о публичных высказываниях, в которых отрицался факт вторжения регулярных войск РФ в Украину, а война подавалась как гражданская.

Отдельно указано утверждение о так называемых "ДНР" и "ЛНР" как государственных образованиях, а также продвижение идей отказа от украинских государственных символов ради "примирения".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нардеп Ярослав Железняк обнародовал расследование в отношении политтехнолога Владимира Петрова и журналиста Сергея Иванова, которые получили бронирование от мобилизации. По его словам, это произошло за счет средств налогоплательщиков. Оба, несмотря на публичные выступления о "патриотизме" и критику власти, фактически находятся в безопасном тылу.

